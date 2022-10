Mahasiswa Unila Raih 2 Medali Emas dan 1 Medali Perunggu Indonesia International Invention Expo 2022

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prestasi di bidang akademik kembali diraih mahasiswa-mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Kali ini dua medali emas dan satu medali perunggu diraih dari ajang Indonesia International Invention Expo 2022 yang diselenggarakan secara online dan offline pada 15 Oktober 2022 dan diumumkan pada 17 Oktober 2022 di Semarang, Jawa Tengah.

Acara ini digelar oleh The Indonesian Young Scientists Association (IYSA) bekerja sama dengan Politeknik Negeri Semarang dan didukung Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association, Emiratus Science Club, International Greenwich Olympiad, Bach Khoa Maths and Science Club, Hanoi, Vietnam, serta beberapa organisasi di bidang sains dan teknologi lainnya.

Terdapat 14 kategori kompetisi yang diperlombakan, yaitu (1) agriculture and aquaculture, (2) energy, (3) biotechnology, (4) chemistry, (5) nanotechnology, (6) environment, (7) food, (8) industry 4.0, (9) electronics and IoT, (10) social science, (11) life science, (12) biology, (13) mathematic, dan (14) physic and engineering.

Tercatat ada 94 peserta yang tersebar dari USA, Mexico, Malaysia, Thailand, Filipina, India, Viet Nam, Iran, Romania, Belarus, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Dua Tim Unila yang meraih medali emas diketuai oleh Mahfud Sidik (Biologi 2019) dari kategori industry 4.0 dan Jensa Yuswantoro (Biologi 2019) dari kategori food. Sementara satu medali perunggu dipersembahkan tim yang diketuai Rony Setiawan (Biologi Terapan 2019) dari kategori biotechnology.

Tim Mahfud Sidik (Biologi 2019) dari kategori industry 4.0 mengusung judul “Integrated Sustainable Agriculture and Livestock Building Design Innovation” dengan anggota Ani Andri Yani (Biologi 2019), Indah Ayu Lestari (Biologi 2020), Rayna Syuraiha Rabbani Imran (Biologi 2020), dan Lousanja Dira Sa’uddah (Kimia 2019) di bawah bimbingan Priyambodo, M.Sc. (Dosen Jurusan Biologi FMIPA).

Sedangkan tim Jensa Yuswantoro (Biologi 2019) dari kategori food mengusung judul “Soybean Tempeh Formulation Combined with Beebread and Nutrition Content Test” dengan anggota Mahfud Sidik (Biologi 2019), Prihatini (Matematika 2019), Alinil Masruroh (Kimia 2019), Hikmah Nurcahayaniati (Fisika 2019) di bawah bimbingan Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si. (Dosen Jurusan Fisika FMIPA).

Tim Rony Setiawan (Biologi Terapan 2019) dari kategori biotechnology mengajukan judul “Formulation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Evaluation of the Growth of Mung Bean Sprouts on Administration PGPR” di bawah bimbingan Priyambodo, M.Sc. (Dosen Jurusan Biologi FMIPA) dengan anggota M. Norick Ali Maghfiratti (Matematika 2019), Tri Lestari (Fisika 2019), Cindi Pebrianti (Kimia 2019), dan Syaima Camila (Fisika 2019).

