Transfer Pemain Chelsea, The Blues Ingin 'Sabotase' Kesepakatan Bukayo Saka dengan Arsenal

Tribunlampung.co.id- Transfer pemain Chelsea, Todd Boehly siapkan tawaran menarik buat Bukayo Saka.

Pemilik Chelsea Todd Boehly berencana mendatangkan gelandang Arsenal Bukayo Saka pada bursa transfer pemain chelsea Januari 2023.

Bos Chelsea Todd Boehly hendak memberikan penawaran kepada Arsenal guna mengamankan masa depan Bukayo Saka di bursa transfer pemain chelsea musim ini.

Bukayo Saka dikabarkan akan hengkang dari Stadion Emirates, dan ia telah memasuki dua tahun terakhir kontraknya bersama klub asal London utara.

Menurut jurnalis CBS Ben Jacobs di The Football Terrace, The Blues bersedia menawarkan kontrak lebih baik kepada Saka daripada yang akan dia tandatangani bersama The Gunners.

Dalam laporan tersebut menyatakan pemain berusia 21 tahun diharapkan menandatangani kontrak £200,000 sekitar Rp 3,5 miliar per minggu dengan klub asal London utara ittu .

Tapi, Boehly ingin 'menyabotase' kontrak dengan membawa pemain internasional Inggris itu ke Stamford Bridge.

Namun, dikabarkan Arsenal memandang Saka sebagai pemain 'tak tersentuh' sehingga Chelsea harus berupaya keras untuk menjegal kesepakatan tersebut.

Chelsea sejak diambil alih Todd Boehly dari miliarder Rusia roman abramovich terus melakukan perombakan besar-besaran.

Di pasar bursa transfer musim panas lalu, Todd menggelontorkan dana sekitar 250 juta Poundsterling senilai Rp4,3 triliun ,

Pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, telah menjadikan The Blues sebagai pembelanja terbesar di bursa transfer musim panas lalu.

The Blues mengeluarkan lebih dari 250 juta poundsterling untuk membeli pemain baru.

Pengeluaran musim panas Liga Primer Inggris mencapai level rekor ketika Pierre-Emerick Aubameyang pindah dari Barca ke Chelsea.

Mantan kapten Arsenal Aubameyang (33 tahun) pindah di menit-menit terakhir pentupan transfer.