Boy William Kembali Akur dengan Ayu Ting Ting Setelah 4 Tahun Musuhan: Aku Kangen

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Ayu Ting Ting dan Boy William kini terlihat kembali dekat, setelah hubungan keduanya sempat merenggang.

Baru-baru ini, Ayu Ting Ting dan Boy William mengungkap bahwa selama empat tahun mereka tak saling tegur sapa.

Namun kini hubungan keduanya kembali akur, hal itu membuat Boy William sangat senang.

Boy William pun mengaku sangat rindu dengan Ayu Ting Ting.

Momen kebersamaan Ayu Ting Ting dan Boy William itu dibagikan melalui YouTube BW pada Selasa (18/10/2022).

Dalam video itu, Boy William dan Ayu Ting Ting terlihat sangat akrab dan dekat.

Ayu Ting Ting dan Boy William mengenakn baju kaos berwarna putih senada.

Keduanya pun mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman dan berbincang di kursi di depan warung tersebut.

Raut wajah senang pun terpancar dari Ayu dan Boy William.

Kepada Ayu Ting Ting, Boy William mengaku sangat senang bisa kembali bertemu dan dekat dengan Ayu Ting Ting.

“Yu akhirnya kita bisa ngobrol lagi kayak gini Yu, I’m so happy, are you happy?” kata Boy William dengan raut wajah senang.

“Bener nggak sih lu seneng, apa lu pura-pura?” ujar Ayu Ting Ting sambil tersenyum dan menatap mata Boy William.

Boy William kembali mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa kembali akrab dengan sang pedangdut.

Bahkan, Boy William tak segan untuk mengungkapkan rasa rindunya kepada Ayu Ting Ting.

