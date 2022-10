Cabai rawit dan cabai merah di Pasar Perumnas Way Halim. Harga cabai di Pasar Tradisional Bandar Lampung turun hingga Rp 10 ribu per kg.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga cabai di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung terpantau turun hingga Rp 10 ribu per kg sejak satu minggu yang lalu

Penjual di Pasar Pasir Gintung Satiyem mengatakan, harga cabai merah dari Rp 40 ribu jadi Rp 30 ribu per kg, cabai hijau dari Rp 30 jadi Rp 25 ribu per kg, dan cabai rawit dari Rp 50 ribu jadi Rp 40 ribu per kg.

Kemudian cabai caplak atau yang sering disebut orang-orang dengan cabai setan dari Rp 50 ribu jadi Rp 45 ribu per kg.

Selain cabai, harga bawang merah juga turun jadi Rp 32 ribu, dari harga semula Rp 35 ribu.

Sementara itu bawang putih, tomat, dan telur ayam mengalami kenaikan harga.

Bawang putih dari Rp 18 ribu jadi Rp 20 ribu per kg, tomat bandung dari Rp 7 ribu jadi Rp 12 ribu per kg, dan telur dari Rp 23 ribu jadi Rp 25 ribu per kg.

Baca juga: Pria Anonim Tertabrak Kereta Babaranjang di Kedaton Bandar Lampung, Tubuh Korban Terpisah 5 Meter

Baca juga: Sidang Polisi Tembak Polisi di Lampung Tengah, Terdakwa Menangis Sampaikan Maaf ke Istri Korban

Kenaikan harga bawang putih dan tomat bandung karena saat ini stoknya sedang sulit

"Beda dengan cabai dan bawang merah yang stoknya melimpah, sehingga harganya turun," kata Satiyem, Rabu 19 Oktober 2022

Masih di Pasar Pasir Gintung, harga ayam masih stabil.

Salah seorang penjual ayam Wiwik mengatakan, harga ayam ukuran 2,5 kg yang dijualnya masih berkisar Rp 55-60 ribu

Di Pasar Perumnas Way Halim harga cabai tidak jauh berbeda dengan Pasar Pasir Gintung setelah turun harga

Penjual di Pasar Way Halim Watik mengatakan, cabai merah dari Rp 40 ribu jadi 30 ribu per kg, cabai hijau dari Rp 30 ribu jadi Rp 25 ribu per kg, cabai rawit dari harga 50 ribu jadi Rp 45 ribu per kg, dan cabai caplak dari Rp 50 jadi Rp 45 ribu per kg

"Turunnya harga cabai karena stok cabai melimpah, tapi pembeli sepi, hanya beberapa orang yang beli," ucap Watik.

Tomat bandung juga mengalami kenaikan harga sama seperti di Pasar Pasir Gintung