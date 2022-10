PLN Raih 5 Penghargaan Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022

Tribunlampung.co.id, - PT PLN (Persero) menyabet lima penghargaan Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022 Bussines Asia Indonesia, Rabu (19/10) di Jakarta. Penghargaan ini sebagai salah satu apresiasi atas transformasi yang dilakukan PLN dalam menjawab tantangan digitalisasi dan disrupsi saat ini.

Ketua Dewan Juri, Heru Sutadi, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada PLN yang sudah berhasil melakukan transformasi digital dan inovasi proses bisnisnya.

"Para Pakar Dewan Juri menilai PLN sukses melakukan transformasi digital dan berhasil meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan mitra bisnisnya," ungkap Heru.

Dalam ajang ini, dua penghargaan diraih oleh PLN, yaitu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai Best CEO Indonesia. Sedangkan PLN selaku perusahaan mendapatkan _Best Digital Technology in Energy Services._

Darmawan menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari upaya transformasi yang dilakukan PLN sebagai sebuah langkah dalam menjawab tantangan global saat ini. Sebagai BUMN yang melayani masyarakat, PLN harus tampil adaptif dan lincah sehingga bisa memitigasi persoalan global.

"Ada perjuangan di seluruh lini PLN untuk menata seluruh proses bisnis. Dari yang berserak, terfragmentasi, dikonsolidasi dan menjadi terintegrasi. Dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi. Dari yang serba lambat menjadi sangat cepat. Dari berbelit menjadi sangat ringkas. Dari penuh kelemahan dan celah, menjadi kuat dan sangat andal," ucap Darmawan.

Darmawan menambahkan, proses transformasi akan terus dijalankan untuk membuat pelayanan pelanggan lebih baik lagi.

"Transformasi tidak hanya di sisi manajemen, tetapi juga teknologi, budaya perusahaan, teknikal skill baru, dan semua aspek lain. Kami lakukan itu secara paralel demi mengubah perusahaan yang sebelumnya statis menjadi dinamis dan _forward looking_," jelas Darmawan.

PLN Nusantara Power mengantongi satu penghargaan sebagai _Best Digital Innovation in Electricity Energy._ Sedangkan, PLN Icon Plus mendapatkan dua penghargaan yaitu _Best Overall Digital Innovation and Achievement_ dan _Best Digital Innovation Telecommunication._

Darmawan menjelaskan dalam operasional pembangkitan PLN Nusantara Power melakukan inovasi digital untuk mengefisiensikan proses bisnisnya.

Salah satu inovasi yang dilakukan melalui penerapan aplikasi IZAT (Aplikasi _Zero Accident Assistant_). Aplikasi ini merupakan optimalisasi seluruh proses bisnis khususnya keselamatan kerja mulai dari pembuatan aplikasi, pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi proses bisnis. Sehingga dalam operasional, perusahaan bisa memenuhi standart SMK2 (Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan) & NFPA _(National Fire Protection Association)_ dengan memanfaatkan teknologi _(Radio-Frequency Identification)_ berikut NFC _(Near Field Communication)_ dan diintegrasikan dengan aplikasi mobile dan web.

Sedangkan PLN Icon Plus, menurut Darmawan adalah bentuk ekspansi bisnis yang dilakukan PLN dalam mengoptimalkan aset perusahaan berupa kabel fiber optic. Selain menghadirkan layanan koneksi internet _broadband_ yang andal, PLN juga menghadirkan _customer experience_ melalui layanan digital seperti _Electric Vehicle Digital Service_ (EVDS).

"Ini salah satu bentuk langkah optimalisasi aset sehingga aset yang kita miliki bisa memberikan tambahan _revenue_ perusahaan dan peningkatan layanan kepada masyarakat," pungkas Darmawan.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )