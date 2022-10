Unila Kembali Masuk Pemeringkatan The Impact Ranking 2022

Tribunlampung.co.id, - Universitas Lampung (Unila) kembali masuk dalam daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi pemeringkatan dunia Times Higher Education (THE) kategori Impact Ranking tahun 2022 yang dirilis Oktober ini.

THE Impact Rankings meneliti 1.406 universitas dari 106 negara. Di Indonesia tercatat ada 28 PTN/ PTS terbaik. Dikutip dari laman resminya, Universitas Lampung berada pada peringkat 16, dengan skor total 50,3 – 57,2, dan 801 – 1.000 untuk peringkat dunia.

Times Higher Education Impact Rankings adalah satu-satunya pemeringkatan dunia yang memberikan penilaian bagaimana peran universitas terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digaungkan PBB

Ini merupakan kali kedua Unila masuk dalam pemeringkatan THE dan menjadi salah satu pencapaian besar Unila dalam beberapa tahun belakangan.

Performance Indicator yang digunakan pada THE Impact Ranking adalah berdasarkan pada aspek teaching, stewardship, research, dan outreach.

Sementara dari 25 perguruan tinggi Indonesia terbaik versi Times Higher Education Higher Education World University Rankings (THE WUR), Universitas Lampung menempati posisi ke-20.

Adapun performance indicator untuk penilaian THE WUR meliputi lima area, yakni Teaching (the learning environment), Reasearch (volume, income and reputation), Citations (research influence), Internal Outlook (staff, students and researc) dan Industry Income (transfer knowledge).

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan TIK Unila Prof. Ir. Suharso, Ph.D., mengucapkan terima kasih kepada tim yang berhasil membawa Unila berada di peringkat global. Ia berharap, langkah-langkah lain terus diupayakan untuk mencapai hasil lebih baik.

“Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan reputasi Unila pada level global. Semua bisa tercapai dengan kekompakan, saling melengkapi, dan fokus pada tujuan,” katanya.

Adapun produktivitas yang terus ditingkatkan Unila di antaranya meningkatkan jumlah publikasi bereputasi dari 400-an menuju 800-an di 2022, memperkuat mitra kerja sama dengan para peneliti luar, mendatangkan peneliti luar ke Unila untuk berbagi pengetahuan, mengirimkan dosen-dosen Unila ke PT lain untuk mengaplikasikan ilmu dan teknologi.

Selain itu, Unila perlu meningkatkan dana riset dari pihak eksternal baik dalam maupun luar negeri, meningkatkan jumlah mahasiswa asing, melakukan pembenahan data sivitas akademika Unila.

“Dan yang tak kalah penting meningkatkan jumlah akreditasi internasional untuk prodi di lingkungan Unila,” ujar Suharso.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )