11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Ada Haesis Shinru Dibintangi Kim Seon Ho

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan aktor Kim Seon Ho biasanya mencetak rating tinggi, drakor terbaru Haesis Shinru berpotensi naik rating.

Diketahui, Kim Seon Ho didapuk sebagai pemeran utama pada drama korea terbaru Haesi's Shinru.

Rencananya drama ini akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Drama ini bergenre bertema sejarah, kerajaan, dan fantasi.

Haesi's Shinru merupakan drama adaptasi dari webtoon.

Naskah drama ini ditulis oleh Yoon Yi Soo.

Yoon Yi Soo juga penulis di balik web novel yang menjadi dasar dari drama populer “Love in the Moonlight”.

Dilansir dari laman Soompi, Kim Seon Hoo akan kembali ke layar kaca.

JTBC News melaporkan bahwa Kim Seon Ho akan kembali dengan drama Haesis Shinru (judul sementara).

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi Kim Seon Ho SALT Entertainment pun membenarkan hal itu.

Kim Seon Ho dilaporkan telah ditawari peran sebagai putra mahkota Lee Hyang.

Ini akan menjadi drama sejarah keduanya setelah “100 Days My Prince.”