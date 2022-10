7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru di Viu, Tak Hanya Drakor Bad Prosecutor

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kini semakin beragam drama Korea terbaru di Viu yang bisa ditonton para penggemar drakor terbaru, termasuk Bad Prosecutor.

Bahkan satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru di Viu adalah serial teranyarnya D.O EXO, yakni drakor terbaru Bad Prosecutor.

Ditambah, D.O EXO didapuk sebagai pemeran utama dalam drama Korea terbaru atau drakor terbaru Bad Prosecutor tersebut.

Diketahui, Bad Prosecutor menceritakan tentang kisah seorang jaksa tengil yang menegakkan keadilan menggunakan caranya yang terbilang ekstrem.

Dia rela melakukan hal berbahaya untuk membuat kebenaran menang melawan kejahatan.

Sayangnya karena tingkahnya tersebut, dia dikenal sebagai jaksa pembuat onar.

Selain drakor terbaru Bad Prosecutor, kira-kira apa saja rekomendasi drama Korea terbaru di Viu lainnya?

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar drakor terbaru 2022 di Viu yang tak boleh dilewatkan untuk ditonton.

1. Young Lady and Gentlement (2022)

2. The Law Cafe (2022)

3. The Empire (2022)

4. Mental Jegal Coach (2022)

5. Blind (2022)

6. If You Wish Upon Me (2022)