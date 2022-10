Rivya Hadir di Lampung, Skincare Pertama di Indonesia dengan Ekstrak Tanaman Backhousia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rivya resmi hadir di Lampung, produk skincare pertama di Indonesia yang menggunakan ekstrak tanaman backhousia.

Founder Rivya, Alfa Priliana mengatakan, berdasarkan studi in-vivo di kulit wajah, backhousia citriodora memiliki manfaat utama menyeimbangkan komposisi sebum, anti inflamasi, dan antioksidan untuk melindungi kulit.

Kandungannya juga efektif meredakan jerawat tanpa membuat kulit kering dan iritasi.

"Tiga produk Rivya yang berbahan backhousia citriodora adalah Backhousia Sleep Care Infused Serum, Backhousia Acne Power Serum, dan Backhousia Facial Wash," papar Alfa saat launching produk Rivya di meeting room Radisson Lampung Kedaton, Jumat (21/10/2022) petang.

Di bulan September lalu Rivya juga telah meluncurkan produk terbarunya, Acne Fighter Gel yang memiliki kandungan mango leaf Mangixyl TM, vetiver dan 2 bahan aktif natural lainnya.

"Cocok meredakan peradangan jerawat dan sudah teruji secara dermatologis di Eropa dengan hasil 0 persen iritasi," ungkapnya.

Alfa menjelaskan, lahirnya produk Rivya ini berawal dari perjuangannya dalam mengatasi masalah kulit sensitif.

"Sehingga lahirlah Rivya, skincare dengan kandungan yang natural, efektif, dan inovatif namun tetap terjangkau harganya," ujar perempuan berkulit putih ini.

Mengusung tagline 'Revealing The Best of You', bermakna setiap orang dilahirkan dengan kecantikan yang unik.

"Akan menjadi sebuah penyesalan apabila kecantikan itu tidak dipancarkan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri," sambung Alfa.

Untuk Bandar Lampung, merupakan kota keempat launching Rivya di usianya yang masih lima bulan.

Sebelumnya Rivya telah menyambangi Pekanbaru, Aceh, dan Padang.

Chief of Commercial & President of Commisioner Adrian Atmaja mengatakan, Rivya merupakan produk skincare efektif dan menjadi solusi mengatasi permasalahan kulit yang tepat.

"Rivya berkomitmen dan saling support dengan toko dan reseller sebagai ujung tombak," kata Adrian dalam kesempatan yang sama.