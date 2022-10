Mix Kitchen Beri Promo Beli Satu Gratis Satu Pembelian Pangsit Goreng

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mix Kitchen yang ada di Jalan Tupai Nomor 114 C Kedaton Bandar Lampung lagi ada promo beli satu gratis satu.

Pegawai Mix Kitchen Ayu mengatakan, dalam promo ini pelanggan yang membeli mini pack isi yang berisi 10 dimsum akan mendapatkan fried dumpling isi 8.

Cara mendapatkan promo ini beli lewat aplikasi GrabFood, pilih menu buy one get one, dan masukan kode promo GRABFOODCOD.

Promo ini berlaku tanggal 18 Oktober 2022-10 November 2022

Namun promo ini hanya berlaku setiap hari selasa, rabu, dan kamis.

"Promo ini diberikan untuk memperkenalkan fried dumpling yang merupakan menu baru Mix Kitchen," kata Ayu, Senin 24 Oktober 2022.

Fried dumpling adalah pangsit goreng yang isinya daging ayam yang crispy dan rasanya enak.

Agar rasanya semakin enak, Mix Kitchen memberikan chilli oil untuk disantap bersama dengan fried dumpling ini.

Selain fried dumpling di Mix Kitchen juga ada varian menu lain yang tidak kalah enaknya

Diantaranya dimsum isi 5, mini pack isi 10, medium pack isi 20, large pack isi 30, dan dimsumkoyaki isi 8.

Ada juga lumpia kulit tahu ayam isi 8 kuotie panggang isi 8, paket pilihan galau, dan takoyaki isi 5

Selanjutnya ada pempek adaan, sempol ayam, dan aneka croffle.

Harga semua menu itu Rp 12 ribu - Rp 65 ribu.

Di Mix Kitchen juga ada sempol square, cake dimsum, dimsum square, tumpeng mix, tumpeng sultan, dimsum mika langit, dimsum tampah kecil, dan dimsum tampah besar.

Semua ini bisa dipesan untuk berbagai kegiatan seperti arisan, ulang tahun dan sebagainya.

Bisa juga dipesan untuk sekedar makan bersama teman atau keluarga.

Harganya Rp 55 ribu - Rp 225 ribu.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Kinanti )