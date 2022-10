Sinopsis Drama Korea Terbaru Daily Dose of Sunshine Dibintangi Park Bo Young

Ilustrasi pemain Daily Dose of Sunshine. Simak sinopsis drama Korea terbaru Daily Dose of Sunshine yang dibintangi Park Bo Young.

Pasalnya, sinopsis drama Korea terbaru Daily Dose of Sunshine yang menampilkan Park Bo Young memuat garis besar ceritanya.

Digarap oleh sutradara All of Us Are Dead, drakornya menceritakan tentang kehidupan perawat psikiatri di Departement of Mental Health bernama Daeun.

Nantinya menyoroti permasalahan pasien bangsal psikiatri yang hati dan mentalnya sudah hancur karena insiden tertentu yang pernah dilewati.

Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon ternama bertajuk “Morning Comes to Psychiatric Wards Too”.

Diharapkan Daily Dose of Sunshine dapat mengikuti jejak kesuksesan versi webtoon dengan kisah yang sangat menggugah jiwa.

Park Bo Young akan memainkan peran Jung Da Eun yang pindah dari poli penyakit dalam ke poli neuropsikiatri.

Sebagai seorang pemula, dia canggung dalam banyak hal, tetapi dia memperlakukan pasien dengan tulus dan halus.

Meski begitu, Jung Da Eun juga berhasil menunjukan sisi dewasanya yang berani dan gagah dalam menghadapi permasalahan pasien.

Sedangkan Yeon Woo Jin akan berperan sebagai Dong Go Yoon.

Dia adalah seorang proktologis dengan kepribadian yang unik, namun hatinya selalu saja tersentuh setiap kali melihat bagaimana Da Eun merawat pasien-pasiennya.

Di sisi lain, Jang Dong Yoon akan berperan sebagai Song Yoo Chan.

Ia merupakan teman dekat Da Eun dan selalu bertengkar dengannya. Namun, ia memiliki luka menyakitkan yang tersembunyi di balik penampilannya yang cerah.

