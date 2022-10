Swiss-Belhotel Lampung Hadirkan Promo Hallowen Party Cukup Rp 150 Ribu per Pax

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menyambut Halloween Party yang biasa digelar di akhir Oktober tiap tahunnya, Swiss-Belhotel Lampung menghadirkan promo Halloween Party bertajuk Scary Village.

Sales Executive Swiss-Belhotel Lampung Wina menjelaskan, untuk bisa mengikuti promo party ini, pengunjung cukup membayar Rp 150 ribu per pax.

Halloween Party bakal digelar pada 29 Oktober mendatang.

"Buffet all you can eat (bisa menikmati semua menu yang tersedia) dengan harga Rp 150 ribu saja per pax untuk momen Halloween Party," terangnya kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (25/10/2022).

Venue yang dipakai untuk perayaan Halloween Party ada di Kampoeng Laluna Swiss-Belhotel Lampung.

Dimana bakal menghadirkan live music dari Seraya Band yang semakin menyemarakkan suasana.

Baca juga: Domesteak Tawarkan Promo Pelajar, 22 Rekomendasi Tempat Kuliner di Lampung

Baca juga: Bazar Lelang Emas Pegadaian Area Lampung di MBK Banjir Promo, Ada Diskon Uang Muka

"Ada dance performance by Fhrythm, best costume, hingga coswalk competition," ujarnya lebih lanjut.

Nikmati juga keseruan lainnya seperti sesi games, doorprize, grand prize, hingga mini gold.

"Seru-seruan bareng yuk di Scary Village pas Halloween Party," ajaknya.

Terlebih dengan suasana yang asyik dan juga seru di lingkungan hotel.

Bagi yang tertarik untuk ikut bisa melakukan reservasi melalui kontak 0811795777.

"Kalau pengen detail lebih jelas lagi juga bisa konfirmasi ke kontak tersebut," papar dia.

Selain menikmati momen Halloween Party, pengunjung juga bisa melewati malam di Swiss-Belhotel Lampung.

Ada beragam tipe kamar yang tersedia sesuai kebutuhan yang menawarkan kenyamanan.