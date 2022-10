13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Love In Contract Lesu

Ilustrasi. Simak rating drama Korea terbaru Oktober 2022 termasuk drakor Love In Contract (2022) milik Park Min Young.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru Oktober 2022 termasuk drakor Love In Contract (2022) milik Park Min Young.

Perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022 termasuk drakor Love In Contract mengalami fluktuasi.

Update rating drama Korea terbaru Oktober 2022 khususnya drakor Love In Contract kini menurun.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Soompi.com pada Kamis (27/10/2022).

1. May I Help You

Rating drama Korea May I Help You mencetak peringkat nasional rata-rata 3,0 persen di episode 3.

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Kisah Konglomerat, Drakor Baru Song Joong Ki

Baca juga: Profil Shin Ye Eun, Pemain Drama Korea Terbaru Third Person Revenge

Ini sedikit menurun dari rating episode sebelumnya sebesar 3,7 persen.

Drama Korea terbaru May I Help You memperoleh rating tinggi di awal penayangannya pada 19 Oktober 2022.

Menurut Nielsen Korea, May I Help You mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 3,9 persen.

2. Love In Contract (2022)

Love in Contract” tvN mencetak rating nasional rata-rata 2,7 persen.

Rating ini menandai sedikit penurunan dari rating 2,8 persen di episode 10.

Love In Contract adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.

3. Bad Prosecutor (2022)

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Mendominasi

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Behind Every Star, Drakor Lee Seo Jin