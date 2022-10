9 Rekomendasi Drama Korea Kisah Konglomerat, Drakor Baru Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru tentang konglomerat termasuk drakor Reborn Rich (2022) milik Song Joong Ki.

Banyak penggemar mencari rekomendasi drama Korea terbaru tentang konglomerat seperti drakor Reborn Rich.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru tentang konglomerat seperti drakor Reborn Rich punya cerita yang menarik.

Diketahui, aktor terkenal Song Joong Ki didapuk sebagai pemeran utama pada drakor Reborn Rich.

Rencananya drakor bergenre misteri ini akan tayang pada 18 November 2022.

Nantinya akan tayang dengan jumlah 16 episode di kanal JTBC.

Selain Song Joong Ki juga terdapat beberapa aktor lainnya yaitu Shin Hyun Bin dan Lee Sung Min.

Adapun drakor tersebut disutradarai oleh Jung Dae Yoon.

Sebelumnya ia menggarap beberapa drama termasuk I'm Not a Robot, W: Two Worlds Apart, She Was Pretty, Cunning Single Lady, Jung-Yi, Goddess of Fire dan Arang and the Magistrate.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh San Kyeong (web novel), Kim Tae-Hee.

Selain drakor Reborn Rich, berikut rekomendasi drakor kehidupan konglomerat, diantaranya :

1. I Am Not a Robot (2017).

2. What’s Wrong with Secretary Kim (2018).

3. Crash Landing On You (2019).

