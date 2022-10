Berikut Nama-nama Anggota Panwascam Terpilih Kabupaten Pesawaran Dalam Pemilu Serentak 2024

Tribunlampung.co.id, Pesawaran- Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 25 Oktober 2022.

Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Ali Nurdin dalam keterangan tertulisnya mengatakan ada 33 orang peserta yang dinyatakan terpilih menjadi Panwascam se-Kabupaten Pesawaran dalam Pemilu serentak 2024.

"Surat keputusan ini tertuang dengan Nomor : 61 /KP.01/LA-07/10/2022 dan dapat dilihat secara lengkap di laman bawaslu.pesawaran.go.id" ujarnya.

Adapun nama-nama terpilih anggota Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Pesawaran dalam Pemilu serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No/Ditetapkan sebagai Panwascam Kecamatan/Nomor Peserta/Nama Peserta Terpilih/Jenis Kelamin (L/P)

1. Gedong Tataan / 043 / Dedy Erhandi / L

2. Gedong Tataan / 216 / Fiqril Suryadilaga Toga Ratu / L

3. Gedong Tataan / 045 / Nicho Hadi Wijaya / L

4. Kedondong / 055 / Agung Muharam / L

5. Kedondong / 073 / Ismail / L

6. Kedondong / 069 / Riza Saputra / L

7. Marga Punduh / 109 / Ahmad Hafizi / L

8. Marga Punduh / 112 / Rendi Arif Nurrohman / L

9. Marga Punduh / 141 / Wariyanto / L

10. Negeri Katon / 130 / Ari Kuswoyo / L

11. Negeri Katon / 199 / Kharis Fitriadi L

12. Negeri Katon / 134 / Tri Juniadi / L

13. Padang Cermin / 151 / Iwan Farid Nawawi / L

14. Padang Cermin / 105 / Iwan Juni Surya / L

15. Padang Cermin / 047 / Muhammad Hari Saputra / L

16. Punduh Pedada / 107 / Agung Fitranata / L

17. Punduh Pedada / 060 / Huzairi / L

18. Punduh Pedada / 046 / Lukmansyah / L

19. Tegineneng / 040 / Andri Sutikno / L

20. Tegineneng / 164 / M. Mirwan Shopik / L

21. Tegineneng / 256 / Samsul Andian / L

22. Teluk Pandan / 153 / Mukhlis Sholihin / L

23. Teluk Pandan / 076 / Iwan Kurnia / L

24. Teluk Pandan / 158 / Rohmad Sobri / L

25. Way Khilau / 013 / Aji Purwadi / L

26. Way Khilau / 144 / Towaf Muslim / L

27. Way Khilau / 017 / Zainuddin / L

28. Way Lima / 058 / Dedi Wahyudi / L

29. Way Lima / 200 / Fatihunnajah / L

30. Way Lima / 078 / Hulman / L

31. Way Ratai / 226 / Dede Fadilah / L

32. Way Ratai / 008 / Rojali / L

33. Way Ratai / 007 / Sholehan / L



(Tribunlampung.co.id/Adv)