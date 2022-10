CGV tayangkan konser Coldplay langsung dari Buenos Aires Argentina sabtu besok. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Coldplay grup band hits asal Inggris yang terbentuk sejak 1996 akan menggelar tur konser di sejumlah negara, yang salah satunya adalah Argentina.

Head of Marketing and Sales CGV Diana Abbas mengatakan, Coldplay memberikan kesempatan kepada penggemar globalnya untuk menonton konser secara langsung.

Untuk itulah Coldplay bekerjasama dengan distributor Trafalgar Releasing yang juga menjadi produser eksekutif bersama CJ 4DPlex, menampilkan konser mereka di lebih dari 70 bioskop di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Salah satunya adalah bioskop CGV. Ada 16 lokasi bioskop CGV yang akan menayangkan konser ini," kata Diana dalam keterangan tertulisnya, Jumat 28 Oktober 2022.

Sebagai Nomor 1 Cultureplex Cinema, CGV akan menayangkan konser ini secara real time dari Stadium River Plate, Buenos Aires, Argentina pada Sabtu 29 Oktober 2022, dengan tema Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires.

Penonton yang ingin menyaksikan penayangan konser di CGV bisa membeli tiketnya dengan harga Rp 250 ribu - Rp 300 ribu tergantung lokasi CGV yang dipilih.

Baca juga: Pisah Sambut Karutan Kelas IIB Sukadana, Abdul Aziz Resmi Gantikan Jumadi

Baca juga: Wali Kota Eva Dwiana Ajak Generasi Muda Bandar Lampung Bangkit dan Kompak

Penjualan tiket telah dibuka sejak 24 September lalu secara online melalui aplikasi maupun website resmi di www.cgv.id.

Bertajuk Music of the Spheres Tour, konser kali ini mengusung konsep ramah lingkungan, dengan hampir seluruh pertunjukannya ditenagai oleh energi dari sumber daya yang tidak habis digunakan, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di bumi.

Dalam konser ini, Coldplay akan menyanyikan deretan lagu hits yang menandai perjalanan karir bermusik

mereka, mulai dari Yellow, The Scientists, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full of Stars hingga My Universe di depan 65.000 penonton Argentina dengan sorotan lampu, kembang api, dan warna-warni LED wristband yang ciamik.

Presentasi fitur yang difilmkan dengan indah ini akan dilakukan oleh sutradara terkenal pemenang The British Academy Film Awards (BAFTA) dan nominasi Grammy, Paul Dugdale.

Bersama-sama menyanyikan deretan lagu Coldplay dari dalam auditorium akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan untuk penonton.

Apalagi didukung dengan penampilan kualitas gambar terbaik dan audio yang mumpuni.

Kabar baik juga diberikan untuk para ARMY (sebutan fans BTS), pasalnya single terbaru garapan Chris Martin (vokalis Coldplay) dengan Jin BTS berjudul The Astronaut akan dibawakan secara langsung pada konser ini.

Penampilan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu sebelum Jin menjalankan wajib militer di Korea Selatan.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Kinanti)