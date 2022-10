Ilustrasi poster drakor. Berikut profil Park Ju Hyun pemain drama Korea terbaru The Forbidden Marriage (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Park Ju Hyun pemain drama Korea terbaru The Forbidden Marriage (2022) bersama Kim Young Dae.

Banyak penggemar yang mencari profil Park Ju Hyun pemain drama Korea terbaru The Forbidden Marriage.

Berdasarkan profil Park Ju Hyun pemain drama Korea terbaru The Forbidden Mariage, ia adalah aktris muda berbakat.

Usai memerankan drama terakhirnya Love All Play, kini Park Ju Hyun didapuk jadi pemain utama pada drakor The Forbidden Marriage.

Drakor ini bakal tayang pada 9 Desember 2022 di kanal MBC tiap Jumat dan Sabtu.

Selain Park Ju Hyun juga terdapat Kim Young Dae dan Kim Woo Seok.

Adapun profilnya, Park Ju Hyun lahir pada tanggal 5 Oktober 1994.

Ia adalah aktris Korea Selatan di bawah 935 Entertainment yang memulai debut pada tahun 2015.

Diketahui dirinya kuliah mengambil jurusan teater di Universitas Seni Nasional Korea.

Dia ditampilkan dalam musik video ZICO “Cartoon”, “Swing” oleh OurR dan oleh Workman oleh Jang Sungkyu ft Jay Park dan Sik-K.

Dia membantu dalam menulis lagu "Monster" oleh Henry.

Ia juga terbilang sukses dalam membintangi drama dan film.

Drama yang dibintanginya yaitu Love All Play, Zombie Detective, Extracurricular dan A Piece of Your Mind.

Filmnya berupa Seoul Vibe dan Silence.

