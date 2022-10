Unila Raih Certificate of Compliance dan UI GreenMetric Trees Rating 2022

Universitas Lampung (Unila) berhasil meraih penghargaan atau Certificate of Compliance dan UI GreenMetric Trees Rating, bertepatan dengan 3rd Meetings Assessment UI GreenMetric, Kamis, 27 Oktober 2022.

Penghargaan yang diberikan kepada Universitas Lampung didasari atas komitmen dan konsistensinya membangun kampus hijau berkelanjutan. Upaya pembangunan berkelanjutan tersebut berdasarkan penilaian yang mengacu pada enam kriteria dari UI GreenMetric.

Penyerahan sertifikat peringkat empat UI GreenMetric Trees Rating Universitas Lampung diberikan langsung Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari M.M., M.Sc., selaku Chairperson of UI GreenMetric kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.

Prof. Asep Sukohar dalam kesempatan itu menyambut gembira penghargaan yang diberikan sebab tahun ini Unila berhasil mendapatkan nilai trees rating dari UI GreenMetric World University Ranking 2022.

“Pada tahun ini ada peningkatan poin dari tahun lalu, yaitu dari 3,5 poin menjadi 4,0 poin dari nilai maksimum 5 poin. Penilaian ini membuktikan bahwa upaya dan komitmen Unila sebagai kampus hijau telah menunjukkan tindakan nyata penghijauan hingga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Asep Sukohar menambahkan, perolehan empat poin pada Trees Rating Unila diperoleh dari berbagai upaya kampus Unila dalam menggagas program yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs), terutama lingkungan hidup.

Upaya tersebut dapat dilihat dari peningkatan penggunaan renewable energy, pengolahan air limbah domestik, perluasan ruang terbuka hijau, tindakan pengurangan gas rumah kaca melalui penggunaan alat-alat elektronik ramah lingkungan, serta berbagai kegiatan kampanye pemanfaatan dan pengelolaan sampah, sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan secara berkala, hingga penggunaan kendaraan nir emisi.

Maka berdasarkan hasil evaluasi dan audit yang dilakukan UI GreenMetric terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, Unila dinilai telah melaksanakan upaya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang mengacu pada enam indikator. Antara lain setting and infrastructure, energy and climate change, waste management, transportation, water management, research and education.

( Tribunlampung.co.id, / Rilis )