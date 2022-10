Lesti Kejora Dipastikan Sementara Waktu Tidak Tampil di TV

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Lesti Kejora dipastikan sementara waktu tidak akan tampil di acara televisi.

Sekedar informasi, banyak warganet yang ingin Lesti Kejora diboikot dari tayangan televisi.

Hal itu merupakan buntut dari keputusan Lesti Kejora mencabut laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Rizky Billar.

Lesti Kejora dipastikan tidak tampil di televisi diungkapkan road manajer Lesti dan Rizky Billar yakni Boril.

Boril juga memohon doa agar hubungan keduanya semakin membaik yang diungkapkannya saat menemani Lesti dan Billar di lapangan bola.

Menurut Boril keduanya masih mau fokus dengan keluarga.

Mereka juga tak mengindahkan seruan boikot untuk tampil di acara televisi.

"Itu bukan kapasitas saya. Yang jelas mereka mau urus keluarga. Kalau spesifik saya kurang tahu," tukasnya.

Ternyata bukan saja untuk tampil di televisi, Lesti Kejora juga istirahat sejelang dari kesibukan rumah produksi dan kanal YouTube di bawah naungan Leslar Entertainment.

Lesti dan Billar ingin memperbaiki masalah tersebut dan membuat hubungan mereka lebih intim.

Keduanya lantas memutuskan rehat sejenak dari kesibukan rumah produksinya.

"Mungkin cooling down dulu ya. Mereka mungkin mau mengurangi aktivitas, bukan tidak ada aktivitas karena satu sama lain penginlah lebih intim dan menjadi diri yang lebih baik," kata Ariel Lobster, manajer Rizky Billar seperti dilansir dari Official Nit Not, Jumat (28/10/2022).

Pernyataan Ariel Lobster sekaligus menepis kabar yang menyebut perusahaan Leslar Entertainment bubar.

Selanjutnya bentuk untuk menjalin lagi hubungan mereka, Lesti Kejora ikut menemani Rizky Billar bermain bola.