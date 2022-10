Profil Lee Jae Wook, Pemain Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls Season 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kembali membintangi drama Korea terbaru Alchemy of Souls season 2, profil Lee Jae Wook tak luput dari sorotan penggemar drakor.

Hal ini karena lewat profil Lee Jae Wook, penonton bisa mengenal sosoknya lebih dalam lagi.

Apalagi drakor terbaru Alchemy of Souls season 2 dijadwalkan akan tayang pada Desember 2022 mendatang.

Lee Jae Wook diketahui sempat didapuk sebagai bintang utama di seri pertama dari Alchemy of Souls.

Berdasarkan profil Lee Jae Wook, dia merupakan seorang aktor kenamaan asal Negeri Ginseng.

Dia lahir di Korea Selatan, 10 Mei 1998.

Alumni jurusan teater dan film Chung Ang University itu memiliki tinggi badan sekitar 187 cm.

Selama berkarya sebagai aktor, Lee Jae Wook memulai kariernya melalui drama Memories of the Alhambra pada tahun 2018 bersama Hyun Bin.

Pria berzodiak Taurus itu sukses memerankan tokoh Marco yang merupakan seorang programmer.

Namanya kemudian semakin dikenal setelah Lee Jae Wook terlibat dalam drakor terbaru Search: WWW pada 2019.

Meski bukan bintang utama, dia tetap berhasil memikat hati para penonton drama Korea sehingga menjadi populer.

Alhasil, berbagai tawaran pekerjaan mulai datang berdatangan untuknya dan membuatnya berkesempatan untuk membintangi judul drakor.

Beberapa di antaranya, Extraordinary You, Do Do Sol Sol La La Sol, When The Weather Is Fine, Move to Heaven, True Beauty, yang terbaru adalah Alchemy of Souls Season 1 dan 2.

Bahkan dalam drama Korea terbaru Alchemy of Souls, aktor 24 tahun ini didapuk sebagai bintang utama.

