Beri Ruang Berwirausaha, CCED Unila Adakan Entrepreneur Expo

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Universitas Lampung (Unila) melalui UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (CCED) mengadakan Entrepreneur Expo Unila di pelataran Gedung Serbaguna kampus setempat, Jumat, 29-30 Oktober 2022.

Kegiatan bertajuk “Start and Show Your Creativity in Enterpreneur – Semangat Muda Berdaya di Era 4.0″ ini memilki berbagai rangkaian yakni pameran produk dari para entrepreneur Unila, penampilan band lokal Lampung, lomba fotografi, lomba stand, senam pagi, dan kampanye gizi.

Ketua CCED Unila Albet Maydiantoro mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya CCED Unila memberi ruang kepada para mahasiswa Kampus Hijau yang tergabung dalam kelompok wirausaha mahasiswa Unila.

“Kami melaksanakan kegiatan ini tentu dengan tujuan yang cukup matang dan terukur, yakni sebagai bentuk dan dukungan terhadap keberadaan kelompok wirausaha mahasiswa Unila. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada munculnya jiwa entrepreneurship para mahasiswa yang memiliki minat untuk berwirausaha,” ujarnya.

