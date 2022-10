Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung Sukses Gelar 5th Annual Concert Bertajuk Agatheaphoria

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Lampung (Unila) sukses menggelar 5th Annual Concert Paduan Suara Mahasiswa di Aula Graha Bintang Universitas Malahayati, Minggu, 30 Oktober 2022.

Konser bertema “Agatheaphoria: One Night to Spread the Love” ini dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dra. Heni Astuti, M.IP.

Putri Ashshafa Wisra selaku ketua pelaksana kegiatan dalam laporannya mengatakan, pemilihan tema Agatheaphoria didasari pada arti kata tersebut yaitu cinta yang universal. “PSM Unila melalui acara ini ingin menebarkan cinta melalui lagu-lagu yang akan dipersembahkan malam ini,” ujarnya.

PSM Unila pada konser ini membawakan tujuh buah lagu di antaranya Zikr, Abendleid, Cruda Amarilli Il Bianco E Dolce Cigno, Izzar Ederrak, Soleram, dan Hela Rotan.

Selain itu untuk memeriahkan acara, PSM Unila turut mengundang guest star Bina Vokalia SMAN 2 Bandarlampung, Jovita Vania dari Universitas Bandar Lampung, dan Lipphu Ghesa dari Itera.

Sementara itu Rifqi Rosyaifuddin selaku Ketua Umum PSM Unila dalam sambutannya menyampaikan, tujuan diselenggarakannya acara ini yaitu untuk menambah wawasan tentang paduan suara kepada masyarakat Bandarlampung.

Memperkenalkan kembali PSM Unila kepada masyarakat Lampung, serta sebagai bentuk kontribusi PSM Unila dalam melestarikan budaya dan mewujudkan bentuk toleransi kepada perbedaan.

“Harapannya PSM Unila dapat selalu menyelenggarakan acara ini di tahun yang akan datang dan acara ini bisa menjadi titik tombak untuk PSM Unila agar terus berkembang dan berprestasi,” katanya.

Selain staf ahli bidang keuangan dan pembangunan mewaliki wali kota Bandarlampung, acara ini dihadiri oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Unila, pembina PSM Unila, mahasiswa, serta masyarakat umum.

