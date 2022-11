13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Adaptasi Novel, Ada Drakor Song Joong Ki

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi novel termasuk drakor milik Song Joong Ki, Reborn Rich (2022).

Selain dari webtoon, banyak rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi novel yang menarik.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru adaptasi novel adalah Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki.

Rencananya, Reborn Rich akan tayang pada 18 November 2022 mendatang.

Drama ini akan berjumlah 16 episode dan tayang di JTBC.

Reborn Rich digarap langsung oleh sutradara Jung Dae Yoon.

Jung Dae Yoon sebelumnya juga menyutradarai drama I'm Not a Robot, W: Two Worlds Apart, She Was Pretty, Cunning Single Lady, Jung-Yi, Goddess of Fire, Arang and the Magistrate, The King 2hearts dan Queen of Reversals.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis langsung oleh San Kyeong (web novel) dan Kim Tae-Hee.

Selain drakor Reborn Rich, berikut drama Korea terbaru yang diadaptasi dari novel :

1. The Witch's Diner (2021).

2 . The Red Sleeve (2021).

2. So I Married an Anti-Fan (2021).

3. Miss Monte-Cristo (2021).

4. When the Weather Is Fine (2020).

