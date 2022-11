Tepis Pansos, Rian Ibram Bahagia Makin Mesra dengan Dewi Perssik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter Rian Ibram buka suara mengenai kemesraan dirinya dengan Dewi Perssik.

Rian Ibram mengaku bahagia mengumbar kemesraan dan waktu bersama Dewi Perssik.

Pengakuan Rian Ibram bahagia mengumbar kemesraan dengan Dewi Perssik diungkap saat berbincang dengan Feni Rose.

"Rian Ibram, bener nggak kamu postingannya mesra sama Dewi Perssik, kamu pansos sama Dewi Perssik?" tanya Feni Rose sebagai host.

"Enggak, aku nggak ada kata pansos sih sementara ini, sementara ini ya," terang Rian Ibram kemudian tertawa.

Tak dipungkiri bahwa banyak pengikut Rian Ibram dan Dewi Perssik yang mendukung kedekatan mereka.

Di sisi lain, Rian Ibram mengaku bahagia saat bersama dengan Dewi Perssik.

"Kalau aku lihat sih banyak followers kita yang suka," kata dia.

"Kemudian pada akhirnya mendoakan and I'm happy to be with her anyway," jelasnya.

Rian Ibram pun tak menyangka kedekatannya dengan Dewi Perssik akan sejauh ini.

"Kamu bisa akrab sama dia itu biasanya ngobrolin apa sih?" tanya Feni Rose.

"Banyak hal sih Kak Rose sebenernya, aku juga tidak pernah menyangka bahwa akan ternyata sejauh ini ya," beber Rian.

Rian mengaku bahwa banyak masyarakat yang tak mengetahui sisi lain Dewi yang selama ini terkenal dengan sosok pemarah.

Ia menilai bahwa Dewi memang tipikal yang mudah terpancing emosinya.

