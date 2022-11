5 Tahun Annual Concert Bertajuk Agatheaphoria, Ajang Kenalkan Seni Paduan Suara Mahasiswa Unila

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung-Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Lampung sukses menggelar konser paduan suara 5th Annual Concert bertemakan "Agatheaphoria".

Tema tersebut bermakna cinta tanpa syarat dengan sub tema "One Night to Spread the Love".

PSM Unila dalam acara konser ini ialah bertujuan sebagai acuan untuk memasuki proses semangat untuk bangkit setelah sekian lama pandemi sekaligus memperkenalkan seni paduan suara di Kota Bandar Lampung.

Acara ini diselenggarakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022 di Gedung Graha Bintang, Malahayati.

Puti Ashshafa Wisra sebagai ketua pelaksana dalam sambutan acara mengatakan, pemilihan tema Agatheaphoria ini ialah dengan menebarkan cinta melalui lagu-lagu yang dipersembahkan dalam konser.

Rifqi Rosyaifuddin sebagai Ketua umum PSM Unila tahun 2022 dalam sambutan acara mengatakan, tujuan diselenggarakannya konser ini adalah sebagai pertunjukan untuk menambah wawasan masyarakat Lampung mengenai dunia paduan suara.

Adapun rangkaian acara dalam konser paduan suara ini ialah sambutan dari ketua pelaksana 5th Konser PSM Unila, Ketua PSM Unila, sekaligus pembukaan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ibu Dra. Heni Astuti, M.IP..

Juga ada penampilan dari beberapa guest star yang turut hadir berpartisipasi dalam konser ini yaitu Bivok SMA 2 Bandar Lampung, Lipphu Ghesa Itera, dan Jovita Vania Universitas Bandar Lampung.

Tidak kalah menarik dalam acara tersebut terdapat undian doorprize hadiah unik sebagai kenang-kenangan dalam acara konser paduan suara PSM Unila.

Dengan Conductor Yohanes Rico Ricardo dan Junior Cunductor Euis Shalma, PSM Unila memperkenalkan kepada masyarakat seni paduan suara serta menebarkan cinta untuk Unila dan para hadirin pada 5th Annual Concert Agatheaphoria.

Dalam konser ini di PSM Unila membawakan 8 buah lagu yaitu: Zikr (Ethan Sperry), Abendlied (Joseph Gabriel Rheinberger), Cruda Amarilli (Claudio Montoverdi), Il Bianco E Dolce Cigno (Arcadelt Jacquez), Izzar Edderak (Josu Elberdin), Soleram (Josu Elberdin), Hela Rotan (Ken Steven), Sik Sik Sibatumanikam (Pontas Purba).

Adapun makna dari lagu-lagu yang dibawakan PSM Unila ialah mengenai cinta terhadap Tuhan, teman, pasangan, serta cinta terhadap tanah air.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa tamu penting yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dra. Heni Astuti, M.IP. sebagai perwakilan dari Gubernur Provinsi Lampung, Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Paryanto, S.IP.

Adapun perwakilan dari Walikota Bandar Lampung, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung bapak Prof. Dr. Yulianto. M.S. , Mahasiswa, serta masyarakat umum.

Dalam acara ini PSM Unila berharap dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan seni paduan suara, mengharumkan PSM Unila ke tingkat nasional ataupun internasional.

.enjadi Unit Kegiatan Mahasiswa kebanggan Universitas Lampung, serta menebarkan cinta kebaikan kepada setiap orang sesuai dengan temanya "Agatheaphoria" cinta secara universal tanpa syarat. (*)

(Tribunlampung.co.id/rls)