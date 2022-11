Erina Gudono Bongkar Sifat Asli Kaesang Pangarep Jelang Penikahan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Erina Gudono membongkar sifat asli sang calon suami, Kaesang Pangarep jelang pernikahan.

Dikatakan Erina Gudono, sifat asli Kaesang Pangarep berbeda dengan anggapan banyak orang menjelang keduanya menikah.

Menurut Erina Gudono, sifat asli Kaesang Pangarep justru lebih perhatian menyongsong pernikahan pada Desember mendatang.

"Dia very attentive and detailed, polite mannered, careful to take actions, and cause he paid attention he often see things in multiple perspective.

(Sangat perhatian dan detail, sopan santun, berhati-hati dalam mengambil tindakan, dan karena dia selalu memperhatikan jadi sering melihat sesuatu dalam berbagai perspektif)" katanya.

Diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep sebentar lagi akan menikah. Keduanya juga telah menjalani sesi foto prewedding.

Terlihat, Erina dan Kaesang melakukan sesi foto prewedding di sebuah bangunan dengan konsep indoor.

Keduanya mengenakan pakaian berwarna putih gading yang elegan. Tak cuma itu, Kaesang dan Erina juga memamerkan foto bersama di Stadion Manahan, Solo.

Mereka tampil kompak dengan mengenakan jersey sepak bola Persis Solo berwarna merah.

Menjelang hari bahagia, tentu banyak yang penasaran dengan sisi lain dari keduanya, terutama Kaesang.

Satu persatu, fakta mengenai sosok Kaesang terkuak.

Baru-baru ini, Erina beber sifat asli Kaesang Pangarep.

Lekat dengan imej yang super cuek, ternyata sifat putra bungsu Presiden Jokowi itu justru berkebalikan.

Saat membuka sesi tanya jawab di Insta Stories, Erina tak segan membeberkan sifat asli dari calon suaminya tersebut.

