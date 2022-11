Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea Mason Mount menghadiri gala premier film Black Panther besutan Marvel.

Tak hanya sejumlah aktor papan atas, pemain Chelsea Mason Mount juga diundang menghadiri gala premier film Black Panther.

Pemain Chelsea Mason Mount hadiri gala premier film Black Panther yang akan tayang pada 11 November 2022 mendatang.

Gelandang Chelsea Mason Mount ternyata penyuka karya Marvel.

Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya dalam gala premier Black Panther.

Dengan berbusana brand ternama Burberry, Mount pun bergaya ditengah karpet gala premier tersebut.

Baca juga: Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga Primer

Baca juga: Pelatih Chelsea Graham Potter Jelaskan Keputusannya Tempatkan Raheem Sterling di Posisi Bek

"Wakanda Forever @marvel @disney @blackpanther," tulis Mason Mount dikutip pada laman instagramnya, pada Jumat (4/11/2022) .

Pesepak bola yang baru berusia 24 tahun tersebut memang banyak mencuri perhatian karena ketampanannya.

Tak hanya soal Black Panther, Mason Mount juga pernah memakai kostum spiderman di laman TikTok-nya.

"Im just friendly, neighbourhood, Spider Man, #SpideManNoWayHome is now available to keep and I Will Be Watching at Home. On Repeat. (Aku ramah, tentangga Anda, SpiderMan akan segera tayang dan aku menonton di rumah berulang kali)," tulis Mount pada April 2022 lalu.

Terlihat pada video tersebut ia sedang mengenakan kostum spiderman sambil memainkan sepak bola.

Lantas video tersebut pun ditonton lebih dari 3,3 juta kali.

Tak ingin pindah posisi

Pemain Chelsea Mason Mount mengakui dirinya tak mau berpindah posisi lain selain menjadi gelandang.

Baca juga: Laga Lawan Dinamo Zagreb, Pemain Chelsea Mason Mount Mengaku Tak Layak Raih Player of The Match

Baca juga: Pemain Chelsea Aubameyang Kirim Pesan Khusus untuk Skuad Mikel Arteta Jelang Derby London