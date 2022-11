Tampil Konsisten, Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga Inggris

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea yang bermain di posisi kiper Kepa Arrizabalaga menunjukan permainan yang konsisten di skuad The Blues.

Permainannya yang ciamiknya, pemain Chelsea yang dibeli dari Athletic Bilbao itu mengantarkannya masuk nominasi pemain terbaik di liga Inggris di bulan Oktober 2022.

Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga tercatat tiga kali melakukan clean sheet. Saat menghadai Wolves, Aston Villa, dan Brentford.

Ia juga membuat tujuh penyematan pada saat melawan Aston Villa.

Kiper timnas Spanyol itu melakukan penyelamatan terbanyak tanpa kebobolan dalam karirnya di Liga Primer.

Tak hanya itu, Kepa juga melakukan lima penyelamatan atau lebih dalam tiga pertandingan berbeda dan hanya kebobolan lima gol sepanjang bulan.

Ia hanya mengalami satu kekalahan dalam enam pertandingan lanjutan Chelsea.

Pemain berusia 28 tahun itu merupakan satu-satunya pemain yang sering tampil di bawah asuhan Graham Potter.

Terlihat pada postingan instagram Premier League yang mengunggah video dengan foto beberapa pemain terbaik bulan ini, salah satunya adalah Kepa.

"Which October start gets your vote for @easportsfifa, Player of The Month? (bintang Oktober mana yang mendapatkan suara Anda untuk Pemain Terbaik Bulan Ini?" tulis akun resmi Premier League pada Kamis (3/11/2022).

Diketahui Kepa juga bersaing dengan pemain lainnya.

Yaitu Miguel Almiron (Newcastle United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Erling Haaland (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion) dan Granit Xhaka (Arsenal).

Panen pujian dari Graham Potter

Sosok pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga mendapatkan pujian oleh Graham Potter berkat penampilannya akhir-akhir ini.