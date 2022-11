13 Drama Korea Terbaru Kim Sang Ho, Pemain Drakor Bad Prosecutor Bareng D.O EXO

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak deretan drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Sang Ho, pemain drakor terbaru Bad Prosecutor bersama D.O EXO.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Kim Sang Ho mulai dilirik penggemarnya berkat aktingnya yang mumpuni saat berduet bersama D.O EXO di drakor terbaru Bad Prosecutor.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Sang Ho juga memiliki plot cerita yang tak kalah menarik dibandingkan dengan serial lainnya.

Diketahui, Kim Sang Ho berperan sebagai atasan baru D.O EXO, yang baru dipindahtugaskan di Divisi Urusan Sipil.

Meski sempat menahan D.O EXO untuk tidak terlalu penasaran dengan kasus yang sedang ditangani, Kim Sang Ho tak jarang membantunya dalam mengungkap kebenaran.

Tayangan drakor terbaru Bad Prosecutor dapat disaksikan di Viu, setiap Kamis dan Jumat malam.

Selain Bad Prosecutor, sebenarnya Kim Sang Ho sudah banyak membintangi serial lainnya.

Berikut rekomendasi drakor Kim Sang Ho yang bisa disaksikan untuk mengisi waktu luang.

1. May It Please The Court (2022)

2. Insider (2022)

3. Rookie Cops (2022)

4. My Name (2021)

5. Sweet Home (2020)

6. Alice (2020)