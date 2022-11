Mitra Bangunan Supermarket Lampung Gulirkan Promo November Big Sale, Ada Diskon 10 hingga 70 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Mitra Bangunan Supermarket (MBS) Lampung menggulirkan promo November Big Sale.

Promo November Big Sale menghadirkan beragam diskon menarik untuk pembelian bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Asisten Manager MBS Lampung Arweni menjelaskan, promo November Big Sale berupa diskon 10 persen plus 10 persen hingga diskon 70 persen.

"Besaran diskon tergantung produk yang dibeli. Diskon mulai dari 10 persen sampai 70 persen," kata Weni kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (8/11/2022).

Seperti pembelian keramik ukuran 40x40 harga mulai Rp 41.200 per dus.

Kemudian untuk keramik kasar ukuran 40x40 diberi diskon 20 persen menjadi Rp 44 ribu per dus.

Keramik 25x25 diberikan diskon up to 10 persen dari harga Rp 58 ribu per dus menjadi Rp 51.156 per dus.

Ada merek Diamond Grand Master, Asia Tile, dan Signature.

Untuk produk cat terdapat diskon up to 15 persen dengan beragam pilihan warna dan merek.

Kemudian, ada juga promo diskon up to 15 persen untuk pembelian keramik dinding ukuran 30x60.

Harganya mulai Rp 86.583 per dus. Ada beragam pilihan brand diantaranya Levine, Luxury Home, dan Signature.

Granit beragam ukuran dan harga dengan bermacam merek tersedia lengkap di Mitra Bangunan Supermarket Lampung.

"Aneka perlengkapan rumah tangga juga tersedia dengan diskon up to 10 persen plus 10 persen," ujarnya.

Kemudian, ada aneka tangki air diskon up to 35 persen dengan merek Penguin menjadi Rp 1.040.000 per unit.

