BPS Sebut Pengeluaran Rumah Tangga untuk Konsumsi di Metro Masih di Bawah Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Metro – Biaya hidup di Metro lebih rendah dibandingkan Bandar Lampung. Berdasarkan hasil survei biaya hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 lalu, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi di Metro masih di bawah Bandar Lampung.

Survei biaya hidup yang dilakukan BPS pada tahun 2018 dilakukan untuk 2 kategori pengeluaran rumah tangga.

Pertama survei biaya hidup pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Kedua, survey pengeluaran rumah tangga untuk non konsumsi.

Kepala BPS Metro Wintarti saa dikonfirmasi Tribun, Rabu (9/11/2022), menyebut untuk konsumsi rumah tangga konsumsi per bulan, hasil survei menununjukan Metro masih dibawah Bandar Lampung.

Pengeluaran per rumah tangga per bulan untuk konsumsi di Metro hanya Rp 5.757.063 per bulan

Sedangkan di Bandar Lampung mencapai Rp 8.089.825 per bulan.

Hanya saja, pada pengeluaran rumah tangga non konsumsi per bulan di Metro mencapai Rp 6.469.250.

Sementara di Bandar Lampung hanya Rp 1.977.081.

Menurut Wintarti, pengeluaran rumah tangga konsumsi diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan sandang pangan, kebutuhan jasa, serta barang habis pakai lainnya.

Sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga non konsumsi biasanya untuk investai usaha, dana pengeluaran usaha, tabungan deposito, pembayaran angsuran hingg tabungan ibadah.

“Survei biaya hidup pada tahun 2018 untuk di Lampung hanya dilakukan di 2 kota. Bandar Lampung dan Metro,” ujar Wintarti.

Dikatakannya, untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, Metro masih lebih rendah dibandingkan Bandar Lampung.

Namun, untuk pengeluaran non konsumsi, Metro lebih tinggi dibandingkan Bandar Lampung.

“Kebetulan sampel (responden) kita waktu itu di tahun 2018 untuk Metro banyak yang pengusaha,”