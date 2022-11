CCED Unila Bekerja Sama dengan PT BEST Selenggarakan Asesmen

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PKK) atau Center for Career and Entrepreneurship

Tribunlampung.co.id, - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PKK) atau Center for Career and Entrepreneurship Development (CCED) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan asesmen bagi para pegawai PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST), Rabu, 9 November 2022.

Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang lantai empat rektorat ini dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Yulianto, M.S., Kepala CCED Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., Kepala Divisi Assessment Center CCED Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi., serta pimpinan dan para pegawai di lingkungan PT BEST.

Divisi Assessment Center CCED Universitas Lampung merupakan divisi yang memiliki layanan dalam melakukan seleksi maupun pemetaan pegawai untuk membantu perusahaan dalam memetakan kompetensi pegawai agar sesuai dengan bidangnya.

Divisi ini melakukan kegiatan secara profesional sesuai standar asesmen dengan asesor yang telah tersertifikasi. Selain itu, Divisi Assessment Center CCED Universitas Lampung dapat melakukan pelayanan terkait tes psikologi bagi instansi lainnya.

