Adik Raffi Ahmad, Nisya Hampir Cerai dengan Suaminya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Adik presenter Raffi Ahmad, Nisya Ahmad ternyata hampir cerai dengan suaminya Andika Rosadi.

Fakta ini diungkap Nisya Ahmad saat tampil acara tv yang dipandu Feni Rose.

Menurut Nisya Ahmad kejadian tersebut berlangsung saat pernikahannya beluma masuk lima tahun.

Adapun saat ini Nisya Ahmad dan Andika Rosadi sudah menjalin rumah tangga selama 13 tahun.

"Iya namanya pernikahan kan ya, ada aja up and down. Terus waktu itu kan juga masih muda," kata Nisya, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Kelakuan Arya Saloka Bikin Amanda Manopo Sewot, Wajah Andin Jadi Sorotan

Baca juga: Denise Chariesta Ribut dengan Luna Maya, Nama Reino Barack Disebut-sebut

"Emosi, jadi udah sampai 'udah mau pisah aja'," sambungnya.

Feni Rose yang mendengar cerita adik Raffi Ahmad itu pun makin penasaran.

Ia kemudian bertanya mengapa akhirnya Nisya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Rupanya alasan Nisya Ahmad tak jadi bercerai dari sang suami karena mengetahui dirinya hamil.

"Terus aku ke Malaysia waktu itu. Mau check up di Malaysia, pas lagi check up eh kata dokternya 'ibu hamil'," ungkap Nisya Ahmad.

"Yaudah jadi pas pulang ya ternyata (bilang ke suami) 'aku hamil' gitu."

"Jadi sekalian habis ngelahirin diobrolin lagi baik-baik. Sebenarnya kenapa, sebenarnya gimana," lanjutnya.

Nisya mengatakan pertengkaran pada saat itu disebabkan oleh banyak hal.

Salah satunya karena mereka berdua belum pernah tinggal satu rumah dalam waktu lama.

Baca juga: Atta Halilintar Ditinggal Aurel Hermansyah Saat Belanja di Singapura

Baca juga: Jessica Iskandar Nunggak Cicilan Rumah, Vincent Verhaag: Dia yang Harus Bayar

"Jadi karena dari awal nikah tuh memang aku di Bandung, Andika di Jakarta," jelas Nisya.

"Kita tuh nggak pernah yang satu rumah gitu. Jadi, pas begitu satu rumah 'kok gini sih' 'kok gitu'."

"Yaudah habis dari situ jadi belajar mengenal lagi coba dari awal. Harus lebih ngerti aku maunya gimana kamu maunya gimana, terus jangan emosi."

"Kalau misalnya ada apa, diobrolin baik-baik," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com