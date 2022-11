Radisson Lampung Promo Chinese Cuisine Buffet Khusus Malam Minggu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Radisson Lampung Kedaton menggulirkan promo menu Chinese Cuisine Buffet.

Promo tersebut berlaku khusus Sabtu malam Minggu saja.

"All you can eat cukup Rp 250 ribu per pax," promo Director of Sales Marketing Hotel Radisson Lampung Kedaton Liza Anggraini kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (11/11/2022).

Promo ini berlaku pada Sabtu malam Minggu mulai pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Lokasinya berada di lantai dua restoran.

Ada lebih dari 100 menu pilihan makanan yang disajikan.

Tempatnya begitu nyaman dengan nuansa tenang dan cocok untuk dinikmati bersama pasangan maupun keluarga.

Untuk mendapatkan promo ini, pengunjung bisa reservasi terlebih dahulu atau langsung datang ke Radisson Lampung Kedaton.

Untuk reservasi bisa melalui nomor telepon 0721 8015592.

Tersedia Salad Bar, Canapes, Steam Boot Station, Chinese Barbeque dan Mongolian Barbeque.

Ada juga In Chafing Dish, Pecking Duck Station, Wok Crab Station, Dim Sum Station.

Fritter Station, Assorted Choise of Sambals, Indonesian Crackers, Fruit Stall, Individual Cake, hingga Ice Station.

Selain promo Chinese, nantikan juga promo lainnya untuk waktu mendatang.

"Kami mau launching nonton FIFA World Club, rencana launching 15 November mendatang," kata dia.