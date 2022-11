Rekomendasi Drama Korea Terbaru Genre Romantis, Seolhyun AOA Jadi Bintang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis, dengan bintang utamanya yakni aktris Seolhyun AOA.

Penggemar banyak yang mencari tahu rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Seolhyun AOA sebagai pemeran utama.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Seolhyun AOA biasanya punya cerita yang menarik.

Diketahui Seolhyun AOA didapuk sebagai pemeran utama pada drakor Summer Strike.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 21 November 2022.

Selain Seolhyun AOA drakor ini juga dibintangi oleh aktor Im Si Wan.

Drama ini rencananya akan tayang dengan jumlah 12 episode.

Drakor Summer Strike tayang di kanal ENA, Genie TV dan Seezn.

Drama ini bergenre romantis dan kehidupan.

Selain drama Summer Strike, Seolhyun AOA juga sukses membintangi beberapa drama lainnya diantaranya :

1. Summer Strike (2022).

2. The Killer's Shopping List (2022).

3. Awaken (2020).

4. My Country: The New Age (2019).