12 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, The First Responders Menjanjikan Awal Tayang

Pasalnya, rating drama Korea terbaru November 2022, khususnya drakor The First Responders mencetak rating tinggi di episode perdana, Sabtu (12/11/2022).

Sementara drama Korea terbaru The Golden Spoon mengakhiri episodenya dengan rating yang memuaskan.

Sedangkan tiga drakor lainnya, yakni Three Bold Siblings, The Queen’s Umbrella, dan The Empire justru sedikit mengalami penurunan di episode terbarunya.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Minggu (13/11/2022).

1. The First Responders (2022)

Drama Korea terbaru The First Responders mencetak rating tinggi di episode perdananya yakni 7,6 persen.

Drama Korea SBS ini menceritakan tentang kerjasama antara polisi dan pemadam kebakaran untuk menangani kasus.

2. The Golden Spoon (2022)

The Golden Spoon menutup episode akhirnya dengan rating yang memuaskan, yakni mencetak rating nasional rata-rata 6 persen.

Di minggu akhir episodenya, The Golden Spoon sedikit naik di angka 5,2 persen untuk episode 15.

Di episode 14, rating The Golden Spoon alami penurunan di angka 5,1 persen.

3. Three Bold Siblings (2022)

