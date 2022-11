Profil Arin Oh My Girl, Bintang Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls 2

Ilustrasi Arin Oh My Girl di drakor terbaru Alchemy of Souls. Profil Arin Oh My Girl, Pemain Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Arin Oh My Girl yang kembali membintangi drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2.

Bagi para penggemarnya di drama Korea terbaru Alchemy of Souls, profil Arin Oh My Girl bisa membuat fans semakin mengenalnya.

Berdasarkan profil Arin Oh My Girl, ia adalah seorang penyanyi, presenter, dan aktris asal Korea Selatan.

Dia lahir di Busan, pada 18 Juni 1999 dan kini berusia 23 tahun.

Pemilik nama asli Choi Ye-won ini berzodiak Gemini dan punya tinggi bada sekitar 165 cm.

Bukan satu-satunya anak di keluarganya, Arin memiliki seorang adik laki-laki bernama Seokjun.

Semasa muda, dia mengenyam pendidikan di Dongduk Middle School, lalu Seoul School of Performing Arts.

Kehidupan Arin berubah ketika debut menjadi member Oh My Girl setelah menjadi trainee pada 2013 silam.

Di sana, dia masuk ke line maknae atau anggota termuda dan dikenal sebagai pribadi yang pemalu.

Selain itu, Arin Oh My Girl juga berperan sebagai lead dancer, sub vocalist di dalam grupnya.

Oh My Girl diketahui debut pada 20 April 2015 lalu.

Tiga tahun kemudian dia ditunjuk untuk menjadi anggota sub-unit bernama Oh My Girl Banhana.

Sub unit tersebut debut pada 2 April 2018 melalui album spesial bertajuk Banana Allergy Monkey.

Tak ingin berhenti berkarya, Arin Oh My Girl kemudian melebarkan sayap ke dunia presenter dengan tampil sebagai MC pada acara Music Bank bersama Soobin TXT.