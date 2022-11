12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru November 2022, The First Responders Baru Tayang

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The First Responders cetak rating tinggi di episode pertama.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Three Bold Siblings.

Rating drama Korea terbaru Three Bold Siblings meraih rating nasional 19,4 persen di minggu akhir penayangannya.

Sementara drama Korea terbaru The First Responders yang baru saja tayang, mencetak rating nasional tinggi.

Sedangkan tiga drakor lainnya, yakni Three Bold Siblings, The Queen’s Umbrella, dan The Empire justru sedikit mengalami penurunan di episode terbarunya.

Dan drakor The Golden Spoon mengakhiri penayangannya dengan mencetak rating memuaskan.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Minggu (13/11/2022).

Baca juga: Profil Arin Oh My Girl, Bintang Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls 2

Baca juga: Nissa Sabyan Disindir saat Ririe Fairus dan Ayus Sabyan Kompak Mesra

1. Three Bold Siblings (2022)

Three Bold Siblings mencetak rating nasional rata-rata 19,4 persen memasuki minggu terakhir penayangan.

Sementara untuk episode 14, drakor ini mencetak rating nasional rata-rata 22,2 persen.

Pada episode 13, rating Three Bold Siblings stabil seperti minggu lalu meski hanya turun sedikit di angka 18,7 persen.

2. The Queen’s Umbrella (2022)

Untuk episode 9, rating The Queen’s Umbrella masih berada di posisi dua digit yakni 10 persen.

Meski angka tersebut sedikit turun dari episode 8 yang mencetak rating nasional rata-rata 11,8 persen.

3. The First Responders