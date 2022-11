Pemain Chelsea Kai Havertz Dapat Kode dari Kekasih, Ungkap Rasa Rindu

Tribunlampung.co.id - Pemain Chelsea Kai Havertz mendapat kode dari kekasihnya, Sophia Weber.

Sang kekasih memberi kode 'rindu' di tengah jadwal pertandingan Kai Havertz yang padat.

Sophia Weber rindu karena sudah lama tidak bertemu Kai Havertz.

Kai Havertz sudah cukup lama menjalin hubungan dengan Sophia Weber.

Awalnya, Sophia Weber dan Kai Havertz bersahabat.

Keduanya kemudian menjalin asmara sejak 2018.

Baca juga: Pemain Chelsea Ben Chilwell Bocorkan Sifat Asli NGolo Kante

Baca juga: Pemain Chelsea Marc Cucurella Bersyukur Hengkang dari Barcelona, Keputusan Terbaik

Sosok Sophia Weber

Sophia Weber telah menjadi salah satu orang penting di balik kesuksesan karier Kai Havertz terutama di Chelsea.

Ia setia memberikan dukungan kepada pria bernomor punggung 29 itu.

Sophia Weber merupakan seorang model sukses.

Merujuk Oh My Football, kekayaan Sophia mencapai 500 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 7,1 miliar.

Sementara Kai Havertz memiliki kekayaan 2 juta dolar AS atau setara dengan Rp 28,5 miliar.

Sophia Weber dan juga Kai Havertz kerap berlibur bersama di berbagai negara.

Namun, kali ini, karena jadwal yang padat, Kai Havertz tak dapat berlibur dengan kekasihnya itu.