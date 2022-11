Ilustrasi poster drakor. Profil Shin Hye Sun, pemeran utama drama Korea terbaru See You in My 19th Life yang akan tayang pertengahan 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Shin Hye Sun bintang drama Korea terbaru See You in My 19th Life (2022) bersama Ahn Bo Hyun.

Banyak penggemar yang mencari profil Shin Hye Sun pemain drama Korea terbaru See You in My 19th Life.

Berdasarkan profil Shin Hye Sun pemain drama Korea terbaru See You in My 19th Life, ia adalah aktris muda berbakat.

Diketahui Shin Hye Sun akan berperan sebagai Ban Ji Eum pada drakor terbaru See You in My 19th Life.

Ia juga akan beradu akting dengan Ahn Bo Hyun sebagai Moon Seo Ha.

Drama ini akan tayang pada pertengahan 2023.

Drakor milik Shin Hye Sun ini bergenre komedi, romantis dan fantasi.

Drakor ini akan tayang dengan jumalh 12 episode di kanal tvN.

Sebelum mengetahui sinopsisnya, berikut profil Shin Hye Sun.

Shin Hye Sun aalah aktris asal Korea Selatan.

Ia lahir pada tanggal 31 Agustus 1989.

Shin Hye-sun ia berada naungan di bawah YNK Entertainment.

Dia memulai debutnya pada tahun 2012 dengan School 2013 (2012).

Zodiaknya adalah Virgo.