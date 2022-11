Robert Mikac dari Kroasia Berikan Kuliah Umum di Universitas Saburai Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kunjungan Mr. Robert Mikac dari Kroasia Membawa Misi Perdamaian lewat kuliah Umum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Rabu (16/11/2022).

Dalam Sambutannya PJ Rektor Universitas Saburai Dr Nuraeni,M.M, dalam sambutan menyampaikan, mahasiswa hari ini adalah sosok pemimpin masa depan.

Saya berharap program seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Karena tantangan besar kita adalah, bagaimana kita sukses menyiapkan pemimpin masa depan bangsa.

"Saya juga mengapresiasi kepada Mr. Robert Mikac, Ph.D atas kunjungannya Universitas Saburai untuk terselenggaranya Kuliah Umum Bela Negara sebagai bagian dari upaya memantapkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka," ujar rektor.

Tamu istimewa pada acara kali ini ialah Mr. Robert Mikac, Ph.D yang berasal dari University of Zagreb, Croasia.

Tema yang diusung pada seminar internasional ini adalah Implementation of state defense, Acara ini diselenggarakan di Gedung Graha Saburai Lantai 3.

Mr. Robert Mikac menyampaikan banyak hal pada presentasinya.

Mulai dari perkembangan pemerintah Kroasia, perkembangan umat Muslim di Croasia, dan berbagai hal yang unik dan spesial dari sebuah negeri yang berbentuk letter U di Eropa Tengah itu.

Dan sesuai dengan kunjungannya ke Universitas Saburai yaitu membawa misi perdamaian untuk negara-negara mayoritas muslim, ia menyampaikan bagaimana misi perdamaian ini merupakan alat untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia.

Selain sebagai seorang Asisten Professor di Universitas Zagreb, ia adalah seorang Komandan Perlindungan Sipil Republik Croasia. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Independent Police Inspector, Ministry of Interior; Head of National 112 Centre; and, Commander of Military Police Company, Ministry of Defense Republic of Croatia.

Dalam kuliah umum ini para mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan kuliah umum.

