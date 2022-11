Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life (2022) yang diperankan oleh Shin Hye Sun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life (2022) yang diperankan oleh Shin Hye Sun.

Banyak penggemar mencari sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life milik Shin Hye Sun yang segera tayang.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life, drakor Shin Hye Sun ini tentang reinkarnasi seseorang.

Diketahui Shin Hye Sun kembali memerankan dramanya setelah drakor Mr.Queen tahun 2020.

Tak hanya Shin Hye Sun yang akan memerankan drama ini, tetapi juga ada aktor Ahn Bo Hyun.

Drakor See You in My 19th Life rencananya akan tayang pada pertengahan 2023.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Curtain Call Menguat

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Arthdal Chronicles 2, Drakor Fantasi Tayang 2023

Drakor ini digarap langsung oleh sutradara Lee Na Jeong.

Lee Na Jeong sebelumnya juga menyutradarai drakor Mine, Love Alarm, Fight for My Way, dan Oh My Venus.

Naskah asli drama ini ditulis langsung oleh Lee Hye (webcomic) dan Choi Young-Rin.

Drakor ini akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal tvN.

Perlu diketahui drakor ini bergenre komedi, romantis dan fantasi.

Sinopsis drama korea terbaru See You in My 19th Life

Melansir dari Soompi, “See You in My 19th Life” adalah webtoon Naver populer tentang seorang wanita yang dapat mengingat semua kehidupan masa lalunya.

Setelah sebelumnya dalam pembicaraan, aktor Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, dan Ha Yun Kyung telah dikonfirmasi untuk membintangi drama tersebut bersama dengan Ahn Dong Gu.

Baca juga: Profil Joo Hyun Young, Pemain Drama Korea Terbaru Behind Every Star

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Cheer Up Lesu