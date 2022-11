Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Jadi Narasumber Fimela Fest 2022 di Jakarta

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menjadi narasumber pada acara Fimela Fest 2022 di Jakarta, dengan tema Woman for Woman sebagai bentuk apresiasi kepada semua perempuan untuk saling menginspirasi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengikuti Fimela Fest 2022 yang digelar di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/11/2022).

Acara Fimela Fest 2022 membawakan Fimelahood Award dengan tema Woman for Woman sebagai bentuk apresiasi kepada semua perempuan untuk saling menginspirasi.

Fimelahood itu sendiri merupakan sebuah komunitas dan wadah untuk bagi sesama perempuan untuk saling berbagi, bertukar informasi, menginspirasi dan mendukung. Fimelahood Award hadir dengan 12 kategori nominasi di setiap bidangnya.

Pada Acara Fimela Fest 2022 Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menjadi salah satu narasumber dalam acara Fimela Fest Woman Talk dengan tema "Build a future ready generation" bersama salah satu wanita inpiratif Nicky Clara.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menganpresiasi acara Fimela Fest ini karena dapat memberikan inspirasi kepada semua perempuan untuk bisa saling berkarya dan membuktikan bahwa perempuan pada masyarakat, perempuan bisa berkarya.

Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang gencar gencarnya meningkatkan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan berbagai hasil produk dan Kota Bandar Lampung juga saat ini memiliki pusat kuliner dan UMKM dengan sejumlah penggiat UMKM yang berada di Taman UMKM Bung Karno.

"Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki program pinjaman non bunga untuk pelaku usaha UMKM di Kota Bandar Lampung" ujar Walikota Bandar Lampung saat menjadi Narasumber dalam Acara Fimela Fest 2022.

Tak hanya itu Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mendapatkan Penghargaan atas kontribusinya sebagai Perempuan hebat dalam memberikan program, ide, dan kegiatan-kegiatan luar biasa kepada daerah Penghargaan itu diberikan oleh Fimela Award 2022 dan masuk dalam salah nominasi sebagai Perempuan hebat di instansi Pemerintah yang telah memberikan konstribusi luar biasa kepada daerah dan masyarakat. Sehingga Walikota Bandar Lampung masuk dalam kategori Influential Woman In Local Goverment Of The Year dalam Fimela Award 2022.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )