9 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor May I Help You Naik

Berikut rating drama Korea terbaru November 2022, ada drakor May I Help You milik Hyeri.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru November 2022, ada drakor May I Help You.

Perolehan rating drama Korea terbaru November 2022, khususnya May I Help You perlahan mulai naik di episode terbaru.

Selain itu, rating drama Korea terbaru November 2022 lainnya yakni Love is For Suckers juga bernasib sama.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (17/11/2022).

1. May I Help You (2022)

Pada episode 7, rating May I Help You perlahan naik dengan mencetak rata-rata nasional 2,7 persen.

Angka tersebut lebih besar 0,2 persen dari episode 7 yang mencetak rating 2,5 persen.

Pada episode 5, rating drakor terbaru May I Help You alami penurunan di angka 2,1 persen, setelah absen tayang di episode sebelumnya.

Drakor ini dibintangi aktris sekaligus idol ternama, Hyeri Girls Day.

2. Love is For Suckers (2022)

Rating Love is For Suckers juga perlahan mulai naik dengan mencetak rata-rata nasional 1,4 persen.

Sebelumnya pada episode 10, drakor yang dibintangi Choi Siwon ratingnya masih stabil di angka 1,3 persen.

Angka tersebut sama dengan rating Love is For Suckers untuk episode 9.

Rating drakor ini hanya turun 0,1 persen dari rating episode 8 yakni 1,4 persen.

