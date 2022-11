Sinopsis Drama Korea Terbaru Money Heist: Korea, Tayang 9 Desember 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah sinopsis drama Korea terbaru atau drakor terbaru berjudul Money Heist: Korea – Joint Economic Area part 2 yang akan tayang pada Desember 2022.

Jelang penayangannya pada Desember 2022, poster drama Korea terbaru Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2 bahkan telah dirilis.

Berdasarkan serial terkenal Spanyol “Money Heist,” “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” mengikuti pasukan perampok anonim yang bergabung untuk perampokan besar-besaran yang ambisius di Korea Unified Mint fiksi.

Pada Part 1 dari seri ditayangkan Juni lalu dengan Yoo Ji Tae sebagai Profesor, dalang operasi, dan krunya perampok Park Hae Soo, Jeon Jong Seo, Lee Hyun Woo, Kim Ji Hoon, Jang Yoon Joo, Lee Won Jong, dan banyak lagi.

Lantas seperti apa sinopsis Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2? Simak sinopsisnya di bawah ini dilansir dari Soompi.com.

Sinopsis Money Heist: Korea Part 2

Poster utama menangkap sekelompok perampok yang beroperasi di dalam dan di luar Korea Unified Mint dan tim respons gabungan Korea Utara dan Selatan mencoba menangkap mereka.

Profesor, yang merencanakan perampokan sandera yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengatasi krisis dengan menggunakan kecerdasannya yang gigih, meminta bantuan Seoul (Lim Ji Yeon), pemimpin tentara bayaran yang membantu para perampok dari luar Mint.

Di poster kedua ini, adegan tembak-menembak di lobi Mint menambah ketegangan. Berlin (Park Hae Soo) dan Tokyo (Jeon Jong Seo), yang diisolasi di Mint, serta para perampok lainnya berusaha mati-matian untuk melarikan diri melawan polisi yang telah membobol gedung.

Tim Satuan Tugas dipimpin oleh Seon Woo Jin (Kim Yoon Jin), kepala tim negosiasi krisis yang memperhatikan petunjuk mata uang tunggal yang robek.

Dan Cha Moo Hyuk (Kim Sung Oh), kapten Kementerian Sosial Korea Utara Keamanan yang mencurigai identitas Profesor, juga melancarkan serangan balik yang sengit dan mengejar para perampok sampai titik darah penghabisan.

Antisipasi tinggi untuk peperangan sengit dan apakah perampok dengan kepribadian dan kemampuan berbeda dapat melarikan diri dari Mint dengan aman.

Part 2 of “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” will be released on December 9. Stay tuned!

Pemain Money Heist: Korea