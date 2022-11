9 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Love is For Suckers Naik

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Love is For Suckers milik Choi Siwon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Love is For Suckers milik Choi Siwon.

Perolehan rating drama Korea terbaru November 2022, khususnya drakor Love is For Suckers perlahan naik.

Sementara rating drama Korea terbaru November 2022 pada drakor May I Help You juga melonjak di episode 8.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (18/11/2022).

1. Love is For Suckers (2022)

Drakor Love is For Suckers mengalami kenaikkan rating pada episode 12 dengan mencetak rata-rata nasional 1,9 persen.

Sebelumnya drakor yang dibintangi Choi Si Won ini perlahan naik di angka 1,4 persen.

Angka tersebut naik 0,1 persen dari rating episode 10 yang mencetak 1,3 persen.

Drama ini bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Da Hee dan Choi Siwon Super Junior sebagai dua sahabat yang telah saling mengenal selama 20 tahun.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea terbaru May I Help You melonjak naik di angka 4 persen untuk episode 8.

Pada episode 7, rating May I Help You juga perlahan naik dengan mencetak rata-rata nasional 2,7 persen.

Angka tersebut lebih besar 0,2 persen dari episode 7 yang mencetak rating 2,5 persen.

3. Curtain Call (2022)

