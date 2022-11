9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ok Ja Yeon, Selir di Drakor The Queen's Umbrella

Foto ilustrasi Ok Ja Yeon. 9 rekomendasi drama Korea terbaru Ok Ja Yeon, pemain drakor Under The Queens Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru Ok Ja Yeon, pemain drakor Under The Queens Umbrella (2022) bareng Kim Hye Soo.

Pada drakor terbaru Under The Queens Umbrella, Ok Ja Yeon berperan sebagai selir Dinasti Joseon bernama Gwi In Hwang.

Dia dikenal sebagai sosok selir yang berparas cantik dan anggun serta datang dari keluarga terpandang dan bergengsi.

Selir Gwi In Hwang juga begitu dihormati di kerajaan. Sayangnya, putranya seringkali dirumorkan sebagai anak di luar nikah.

Sebelum sukses membintangi drakor terbaru Under The Queen's Umbrella, Ok Ja Yeon juga beberapa kali muncul di drakor lain.

Berikut beberapa daftar drakor Ok Ja Yeon yang bisa ditonton.

1. Big Mouth (2022).

2. The Veil (2021).

3. Mine (2021).

4. The Uncanny Counter (2020).

5. Find Me in Your Memory (2020).

6. Different Dreams (2019).

