Sinopsis Drama Korea Terbaru See You in My 19th Life, Drama Fantasi Anyar tvN

Ilustrasi. Simak sinposis drama Korea terbaru See You in My 19th Life, Shin Hye Sun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life (judul sementara) yang akan tayang di tvN.

Berdarkan sinopsis drama Korea terbaru See You in My 19th Life adalah drama romantis fantasi tvN.

Terkait sinposis drama Korea terbaru See You in My 19th Life, Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yun Kyung, dan Ahn Dong Gu akan membintangi drakornya.

Sinopsis See You in My 19th Life

Dramanya diadaptasi dari webtoon Naver populer yang dibuat oleh Lee Hey.

Webtoon See You in My 19th ini berkisah tentang seorang wanita yang dapat mengingat semua kehidupan masa lalunya.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor Love is For Suckers Naik

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ok Ja Yeon, Selir di Drakor The Queens Umbrella

Setelah sebelumnya dalam pembicaraan, aktor Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, dan Ha Yun Kyung telah dikonfirmasi untuk membintangi drama tersebut bersama dengan Ahn Dong Gu.

Shin Hye Sun akan berperan sebagai Ban Ji Eum yang mengingat semua kehidupan masa lalunya.

Mengulangi reinkarnasinya selama hampir seribu tahun, Ban Ji Eun menjalani hidupnya dengan rajin.

Dalam kehidupannya yang ke-19, Ban Ji Eum memutuskan untuk menemukan seorang pria bernama Moon Seo Ha yang dia temui di kehidupannya yang ke-18.

Shin Hye Sun memamerkan kemampuan aktingnya yang solid dan spektrum akting yang luas melalui drama “Mr. Queen”, “30 But 17”, “My Golden Life”, dan “Stranger”.

Kembalinya dia ke layar kaca setelah dua tahun dengan “See You in My 19th Life” meningkatkan antisipasi untuk transformasi barunya.

Lalu Ahn Bo Hyun akan berperan sebagai Moon Seo Ha, pria takdir yang ditemui Ban Ji Eum di usianya yang ke-18.

Moon Seo Ha hidup dengan trauma kehilangan orang yang dicintainya saat kecil.

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Drakor May I Help You Melonjak

Baca juga: Profil Kang Chang Hee, Pemain Drama Korea Terbaru Under The Queens Umbrella