Pemain Chelsea Mason Mount Gelandang Andalan Timnas Inggris Piala Dunia 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain kunci Timnas Qatar di Piala Dunia 2022, Mason Mount merupakan gelandang andalan dari klub Chelsea.

Pemain Chelsea Mason Mount siap untuk wakili Timnas Inggris di Piala Dunia 2022.

Pemain kunci Timnas Inggris di Piala Dunia 2022, Mason Mount dipercaya sebagai penyerang dalam perhelatan akbar sepak bola tersebut.

Pria berusia 23 tahun tersebut menjadi buah bibir di klub Chelsea.

Ia mendapat sederet prestasi usai bermain bersama The Blues.

Diketahui, Mason Mount memang tak ingin melepaskan The Blues lantaran karir juniornya di mulai dari sana.

Ia pun kembali lagi ke Chelsea sejak 2019 setelah memperkuat Vitesse dan Derby County.

Karirnya bisa dibilang membuat pelatih Graham Potter kerap memuji permainannya.

Ia juga baru-baru ini didapuk sebagai Player of the Match setelah pertandingan Chelsea vs Dinamo Zagreb pada Kamis (3/11/2022).

Pria dengan nomor punggung 19 itu juga mendapat penghargaan lainnya seperti Pemain Terbaik Chelsea Tahunan, Skuad Terbaik Liga Champions UEFA: 2020−21, dan Pemain Lulusan Akademi Klub Terbaik Liga Utama Inggris Tahunan: 2020–21.

Lantas, ia pun siap untuk mewakili Timnas Inggris melawan Iran pada Senin 21 November 2022 pukul 20.00 WIB.

Profil Mason Mount

Nama lengkap : Mason Tony Mount

Tempat, tanggal lahir : 10 January 1999 di Portsmouth, England