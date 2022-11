Sinopsis Drama Korea Terbaru Missing: The Other Side 2, Drama Fantasi Misteri Tayang Desember 2022

Ilustrasi. Sinopsis drama Korea terbaru Missing: The Other Side 2.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Drama Korea terbaru Missing: The Other Side 2 akan segera tayang Desember 2022. Simak sinopsis Missing: The Other Side 2 di bawah ini.

Bintang Go Soo, Heo Joon Ho, Lee Jung Eun, dan lainnya kembali membintangi drama Korea terbaru Missing: The Other Side 2.

Mereka kembali untuk menyelamatkan jiwa lagi dalam drama Korea terbaru Missing: The Other Side 2.

Drama ini pertama kali tayang pada Oktober 2020 lalu dan kini kembali dengan season 2.

Dua poster baru Missing: The Other Side season 2 telah dirilis pihak produksi.

Lantas seperti apa alur cerita dalam season 2? Simak sinopsis Missing: The Other Side 2, dilansir dari Soompi.com.

Baca juga: 10 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Please Send Me a Fan Letter Raih Rating Baik

Baca juga: Profil Park Ji Hoon, Pemeran Utama Drama Korea Weak Hero Class 1

“Missing: The Other Side” adalah drama fantasi misteri yang berlatar di sebuah desa yang dihuni oleh jiwa orang-orang yang hilang saat mereka masih hidup.

Di sana, sekelompok orang mencari mayat yang hilang dan mencoba menemukan apa yang terjadi pada mereka masing-masing.

Drama ini berkisah tentang seorang penipu tiba di sebuah desa supernatural tempat roh-roh orang hilang terdampar dan tinggal sampai misteri di balik hilangnya mereka terpecahkan.

Di season 2, ceritanya akan lebih kaya dan makin seru dengan latar belakang desa baru bernama Industrial Complex 3.

Poster pertama menampilkan Kim Wook (Go Soo), Jang Pan Seok (Heo Joon Ho), Kang Eun Sil (Lee Jung Eun), Lee Jong Ah (Ahn So Hee), Oh Il Yong (Kim Dong Hwi), dan Shin Joon Ho (Ha Joon) berdiri di depan pohon yang tinggi.

Dan agak misterius saat mereka melihat anak-anak bermain di bawah dahannya, langit berubah menjadi mural jeruk menyala dan merah muda lembut saat matahari terbenam.

Poster kedua membangkitkan emosi yang sedikit berbeda, cahaya terang matahari yang bersinar digantikan oleh gelap gulita malam dengan hanya nyala api kecil yang berkelap-kelip di sana untuk menerangi kegelapan.

Api adalah simbol yang sangat penting, karena dianggap sebagai simbol yang sangat penting dalam menghibur mereka yang hilang.